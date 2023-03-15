Внесены изменения в порядок предоставления социальных выплат для мобилизованных северян

В Мурманской области внесены изменения в постановление, регламентирующее определение права семей мобилизованных северян на ряд социальных выплат. Так, теперь в расчете их среднедушевого дохода не будут учитываться доходы члена семьи, призванного на военную службу.

Изменения касаются предоставления:

- ежемесячной денежной выплаты по оплате коммунальных услуг многодетным семьям;

- регионального единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс;

- ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

- денежных выплат беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием.

Мурманской области подписал глава региона Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, мера призвана усилить социальную поддержку семей, члены которых призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Соответствующее постановление правительства Мурманской области подписал глава региона Андрей Чибис.