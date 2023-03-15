Внесены изменения в порядок предоставления социальных выплат для мобилизованных северян
В Мурманской области внесены изменения в постановление, регламентирующее определение права семей мобилизованных северян на ряд социальных выплат. Так, теперь в расчете их среднедушевого дохода не будут учитываться доходы члена семьи, призванного на военную службу.
Изменения касаются предоставления:
- ежемесячной денежной выплаты по оплате коммунальных услуг многодетным семьям;
- регионального единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс;
- ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
- денежных выплат беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием.
Мурманской области подписал глава региона Андрей Чибис.
Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, мера призвана усилить социальную поддержку семей, члены которых призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Соответствующее постановление правительства Мурманской области подписал глава региона Андрей Чибис.