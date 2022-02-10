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Мурманская область. Арктика (16+)10.02.22 10:15

Внесены изменения в порядок выдачи больничных и выписки пациентов с COVID-19, а также контактировавших с ними

Минздрав РФ и Роспотребнадзор утвердили новые правила выдачи больничных и выписки пациентов с COVID-19, а также контактировавших с ними.

Так, с 6 февраля отменена обязательная изоляция для контактировавших с пациентами с COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. Кроме того, в том случае, когда лечение пациента заняло 7 и более дней, контрольный ПЦР-тест для выписки не потребуется.

При лёгких симптомах простуды необходимо посетить кабинет неотложной помощи. Чтобы избежать длительного ожидания, рекомендуется предварительная запись на текущий или следующий день. При температуре тела выше 38 градусов необходимо вызвать врача на дом. Проще всего это сделать через сайт поликлиники. Больничный будет оформлен со дня обращения, независимо от дня визита врача.

Нововведения связаны с более лёгким протеканием болезни, вызванной штаммом «омикрон», который стал доминирующим в России.

Закрыть больничный лист после перенесенного ОРВИ и коронавируса можно дистанционно. На сайте поликлиник областного центра уже работают простые формы для подачи заявки. Центральные районные больницы в муниципалитетах тоже внедряют этот сервис, а пока принимают заявки на закрытие больничного по телефону.

Оперштаб Мурманской области рекомендует использовать дистанционные форматы взаимодействия с лечебными учреждения для того, чтобы избежать скопления людей в поликлиниках. Это позволит поддерживать безопасные условия, экономить время граждан и ресурсы медорганизаций. Даже если пациент не получил отклик в день обращения, его заявка будут отработана с учётом даты обращения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439473/

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