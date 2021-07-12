Внесены изменения в правила формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области

Постановлением правительства от 02.07.2021 №442-ПП внесены изменения в постановление правительства Мурманской области от 05.09.2011 №445-ПП «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Мурманской области».

При составлении и исполнении областного бюджета, начиная с формирования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов вступают в силу положения о:

- заключении соглашений о предоставлении субсидии местным бюджетам и формировании отчётности по использованию субсидий в программном комплексе «Реестр соглашений»;

- введении новых мер ответственности за несоблюдение муниципальными образованиями обязательств по выполнению графика мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности в виде снижения предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования по капитальному строительству объектов муниципальной собственности из областного бюджета на очередной финансовый год на 0,1 процент;

- предоставлении субсидий, направленных на проведение мероприятий по ремонту объектов социально-культурной сферы муниципальных образований с учётом критериев отбора муниципальных образований, учитывающих приоритетность проведения данных мероприятий (степень износа, потребность в ремонте и др.)

Постановление опубликовано в официальном электронном издании регионального правительства «Электронный бюллетень правительства Мурманской области».