Внесены изменения в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами, находящимися на территории Мурманской области

Постановлением правительства Мурманской области №549-ПП от 6.08.2021 г. вносится ряд изменений в установленные в связи с пандемией COVID-19 Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами, находящимися на территории Мурманской области.

В частности, для граждан России, прибывающих на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств, устанавливается чёткий срок размещения информации о результатах теста на коронавирус на Едином портале государственных и муниципальных услуг – 4 дня. Ранее срок предоставления сведений законом не оговаривался.

Кроме того, для детей и подростков до 18 лет при заселении в гостиницы и иные объекты туристической инфраструктуры региона в сопровождении родителей отныне не потребуется наличие сертификата о прививке, справки о наличии антител либо об отрицательном результате ПЦР-теста, сообщает региональное Министерство информационной политики.