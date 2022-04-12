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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.22 16:30

Внесены изменения в правила предоставления субсидий российским фондам на выдачу грантов ИТ-компаниям

Изменения в правила предоставления субсидий российским фондам на выдачу грантов IT-компаниям предусматривают увеличение объемов финансирования из госбюджета.

На портале pravo.gov.ru 8 апреля 2022 года опубликованы три постановления правительства Российской Федерации, вносящие изменения в правила предоставления субсидий российским фондам, осуществляющим грантовую поддержку IT-компаний.

Правительство сообщило, что внесены изменения в правила предоставления субсидий российским фондам, которые выдают гранты IT-компаниям на разработки в сфере информационных технологий:

˗ субсидии Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ) – постановление правительства Российской Федерации от 06.04.2022 №598 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на поддержку проектов по разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий»;

– субсидии фонду Бортника – постановление правительства Российской Федерации от 06.04.2022 №601 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно– технической сфере» на осуществление поддержки проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений и признании утратившим силу подпункта «л» пункта 2 изменений, которые вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. № 54, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2019 г. №1127»;

– субсидии Фонду «Сколково» – постановление правительства Российской Федерации от 06.04.2022 №599 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий на обеспечение первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий».

Теперь, в частности, IT-компании могут рассчитывать на гранты, покрывающие 80% стоимости проектов. Ранее этот показатель не превышал 50%.

На гранты IT-компаниям в 2022 году предусмотрено 14 миллиардов рублей: из них 10,8 миллиарда распределит РФРИТ, два миллиарда – Фонд Бортника («Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно– технической сфере»), 1,2 миллиарда рублей – «Сколково».

РФРИТ должен в 2022 году поддержать не менее 20 проектов, фонд Бортника –107 проектов, «Сколково» – не менее четырёх проектов.

Согласно новым постановлениям правительства РФ, РИТ теперь сможет выдавать гранты от 20 до 500 миллионов рублей, а для «особо значимых проектов» – до шести миллиардов. Фонд «Сколково» сможет профинансировать проекты на сумму от 20 до 300 миллионов рублей. Для фонда Бортника диапазон инвестиций не указан.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, программы поддержки IT-компаний реализуются в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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