Внесены корректировки в бюджет Мурманска

Сегодня на заседании Совета депутатов города Мурманска администрация областного центра выступила инициатором внесения изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Муниципальный бюджет сохранит яркую социальную направленность. Планируется увеличить расходы на реализацию национальных проектов, касающихся благоустройства общественных пространств и городских территорий, а также переселения горожан из аварийного жилья.

– Часть средств пойдёт на обеспечение эффективности работы городских служб. Речь идёт о создании отдельного диспетчерского центра ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и формировании мобильной бригады для уборки нашего города, – пояснил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Новая диспетчерская служба будет оперативно работать с информацией, поступившей от мурманчан, а мобильная бригада - устранять экстренные проблемы, в том числе возникшие по вине недобросовестных управляющих компаний.