Внесены очередные изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие реализацию региональной программы «Свой дом в Арктике»

Программа «Свой дом в Арктике» постоянно развивается в соответствии с обращениями северян. В конце 2022 года постановлением правительства Мурманской области внесены очередные изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие её реализацию.

Так, ранее рассчитывать на выплату в 1,5 миллиона рублей могли только участники СВО и члены их семей, а также многодетные семьи. Теперь это право закрепляется также за работниками образования и здравоохранения, как приоритетных сфер деятельности, а также ветеранами (инвалидами) боевых действий и членами семей погибших (умерших) ветеранов (инвалидов) боевых действий. Такое решение было принято в соответствии с поручением губернатора Мурманской области. Указанные категории отнесены к числу приоритетных наравне с многодетными семьями.

Ещё одним нововведением стало дополнение в перечень видов экономической деятельности, работники которой могут получить выплату, новой позиций «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта».

Ранее стать получателями выплаты могли только те, кто имеет в собственности не более 40 квадратных метров жилой площади, что ограничивало в получении жилья одиноко проживающих граждан. Изменения предусматривают возможность таким лицам иметь в собственности жилое помещение не более 60 квадратных метров.

Одним из новых условий предоставления выплаты стала обязанность участника программы обеспечить допуск к построенному дому или установленному домокомплекту регионального оператора для подтверждения выполнения условий перечисления выплаты. Также теперь определяются действия гражданина в случае расторжения договора и уточняются условия хранения сертификатов после реализации, а приобретаемые домокомплекты должны иметь объёмно-планировочные решения, уточняет Министерство строительства Мурманской области.



Фото: https://gov-murman.ru