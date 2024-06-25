Внимание к состоянию объектов на территориях должно быть постоянным: губернатор Андрей Чибис обратился к руководителям муниципалитетов

По итогам выезда губернаторского контроля 20 июня в Полярные Зори с подведомственной территорией был выявлен ряд нарушений. Большая часть замечаний касалась состояния детских и спортивных площадок. Губернатор Андрей Чибис призвал руководство муниципалитетов следить за состоянием объектов на вверенной территории на постоянной основе.

Всего по итогу выезда проверено более 50 объектов. В центре внимания были объекты улично-дорожной сети, территории дворов, контейнерные площадки, общественные территории, детские и спортивные площадки. Кроме того, проведена проверка ранее данных поручений губернатора.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова отметила, что большая часть объектов находится в надлежащем состоянии, нарушения выявлены на некоторых детских и спортивных площадках в Полярных Зорях, Африканде и Зашейке, где оказались сломаны или демонтированы игровые конструкции, нарушено покрытие. Также выявлены нарушения на стадионе гимназии №1, где повреждено ограждение, разделяющее футбольное и баскетбольное поля, сломан спортивный тренажёр, а также несколько баскетбольных колец.

Глава региона подчеркнул, что уже неоднократно обращал внимание на необходимость оперативного устранения повреждений на детских и спортивных площадках.

«К сожалению, и это уже не в первый раз, когда не муниципалитет видит и оперативно устраняет проблему, а губернаторский контроль выявляет проблемы. Это свидетельствует об отсутствии должного внимания. Через неделю жду комментариев и информации об устранении», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru