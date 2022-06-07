«Внимание, мотоцикл!» - на дорогах Заполярья стартует оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД РФ

На территории региона в период с 7 по 16 июня сотрудниками Госавтоинспекции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, мотоцикл!». Целью данного мероприятия является снижение количества и тяжести последствий ДТП на автомобильных дорогах Мурманской области, повышения безопасности дорожного движения, предупреждения ДТП с участием мототранспортных средств.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в 2021 году на территории Мурманской области произошло 28 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов, скутеров и мопедов, в которых 5 человек погибли и 27 получили ранения. В основном все указанные происшествия приходятся на летний период времени, когда начинается мотосезон.

Наступление благоприятных погодных условий способствует увеличению плотности движения мотоциклов, скутеров и мопедов на дорогах области. Так, в мае текущего года произошло 4 таких ДТП, в которых 4 человека получили ранения.

Госавтоинспекция Мурманской области в связи с открытием мотосезона уже призвала участников движения быть предельно внимательными на дорогах. Мотоциклистам нужно помнить о том, что навыки управления двухколесной техникой за полгода утеряны, поэтому нужно заново вспоминать, как держать баланс, переносить вес и входить в поворот. Перед тем как садиться за руль, лучше взять несколько «восстановительных» уроков в мотошколе. Это точно не будет лишним и крайне рекомендуется тем, кто в прошлом году только получил водительское удостоверение данной категории.

Автомобилисты с осени тоже отвыкли от присутствия байкеров на дорогах и пока не замечают их при перестроении или обгонах. В связи с этим не стоит излишне задерживаться в слепой зоне. Двигаясь позади автомобиля, лучше держаться не по центру, а чуть в стороне, чтобы водитель машины видел свет фар в зеркале заднего вида.

Дорожные полицейские призывают всех участников дорожного движения соблюдать Правила и быть взаимовежливыми на дороге.