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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.20 09:15

Внимание! Планируются натурные испытания в энергосистеме Мурманской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Мурманской области, в соответствии решениями штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области от 31.07.2020 в нерабочее время 21 и 22 августа в энергосистеме Мурманской области запланировано проведение натурных испытаний по проверке систем регулирования генераторов Серебрянской ГЭС-15 и Серебрянской ГЭС-6.

Во время проведения испытаний планируется изолированная работа части генераторов Серебрянской ГЭС-15 и Серебрянской ГЭС-16 на потребителей Ленинского и части Октябрьского округа Мурманска, г. Североморск, п. Сафоново, п. Североморск 3, п. Териберка, п. Туманный, п. Дальние Зеленцы, п. Гремиха.

Испытания проводятся в соответствии с поручениями протокола совещания № ЧА-581пр от 17.12.2018 у заместителя министра энергетики Российской Федерации Черезова А.В., проведенного по результатам расследования аварии в энергосистеме Мурманской области, вызвавшей 29 октября 2018 года массовые погашения потребителей Мурманска и Североморска.

При проведении испытаний не предполагается каких-либо ограничений или снижения качества электроэнергии у потребителей. В случае возникновения нештатных ситуаций при проведении возможны кратковременные перерывы (не более 10-15 минут) электроснабжения потребителей в следующих районах города Мурманска:

1. Ленинский АО (полностью);

2. Октябрьский АО в районе улиц: Боровая, Большая Ручьевая, Володарского, Загородная, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Капитана Орликовой, Коминтерна, Кильдинская, Мира, Маклакова, Малая Ручьевая, Октябрьская, Папанина, Пищевиков, Привокзальная, Профсоюзов, Пушкинская, Седого, Старостина, Скальная, Софьи Перовской, Туристов, Челюскинцев; пер. Водопроводный, Терский, Флотский; проездов: Рыбный, Северный; проспект Ленина; шоссе Верхнеростинское, а также объектов ГОУП «Мурманскводоканал», АО «Мурманская ТЭЦ», АО «МЭС», ПАО «Сбербанк», администрации города Мурманск, правительства Мурманской области;

3. Первомайский АО в районе улиц: Ломоносова, Серафимовича, Фурманова, Чапаева, Шолохова, Полярный круг, Пархоменко, Пономарёва, З. Космодемьянской, О. Кошевого, Кооперативная, Спартака, Морская, Шабалина, Героев Рыбачьего, Копытова; проезд Лыжный, Молодёжный, Ледокольный; проспекта Кольский, а также объектов АО «Мурманская ТЭЦ», АО «МЭС», ГОУП «Мурманскводоканал», ГОБУЗ «МОМСЧ «Севрыба», «ОРТПЦ», ПАО «Сбербанк».

 

 

 

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