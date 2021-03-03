Мурманская область. Арктика (16+)03.03.21 08:45
Внимание, сегодня проводится проверка системы оповещения
Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска обращает внимание, что 3 марта на территории муниципального образования город Мурманск проводится комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области (РАСЦО).
Целью проведения проверки является оценка готовности аппаратуры, каналов связи, исправность оборудования РАСЦО к оповещению и информированию населения о кризисных ситуациях мирного и военного времени.
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