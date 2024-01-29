Внимание: стрельбы в п.г.т. Сафоново!

С 29 января по 2 февраля с 8.00 до 20.00 на временном полигоне воинской части в пгт Сафоново (аэродром) будут проводиться занятия по огневой подготовке с боевой стрельбой.

В эти дни в целях обеспечения безопасности проезд и проход на указанную территорию запрещён, сообщает администрация ЗАТО г. Североморск.

Фото пресс-службы Северного флота.