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Мурманская область. Арктика (16+)30.01.21 09:00

Внимание! В выходные дни перекрывают и ограничивают движение транспорта

Сегодня, 30 января, с 12.30 до 13.30 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений»  в связи  с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 10 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково – Снежногорск в районе с. Белокаменка (км 14+400 – км 14+800).

А завтра, 31 января, с 23.30 до 8.00 часов 1 февраля в связи с обеспечением безопасности дорожного движения при перевозке крупногабаритного и тяжеловесного груза и необходимостью использования перекидного сборно-разборного моста при движении автопоезда по мосту через р. Канентъявр, на км 49+100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС, будет ограничено движение всех видов транспорта на участке с км 48+000 по км 50+200.

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