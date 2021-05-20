«Внимание всем!» – единый сигнал оповещения об опасности работает по всей стране

Главное управление МЧС России по Мурманской области сообщает о введении единого сигнала оповещения населения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях – «Внимание всем!».

Сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой информацией о сложившейся ситуации и порядке действий. При получении сигнала гражданам необходимо немедленно прослушать информацию об алгоритме действий при угрозе чрезвычайной ситуации. Для этого нужно включить телевизор или радио – информация будет транслироваться по обязательным общедоступным теле- и радиоканалам. Также информация будет передаваться короткими текстовыми сообщениями по сети подвижной радиотелефонной связи.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее для оповещения населения об опасностях использовались несколько видов сигналов гражданской обороны: «Внимание всем!», «Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», «Радиационная опасность!», «Угроза катастрофического затопления!», а также сигналы их отменяющие.