Вниманию мурманчан! Утверждён перечень аварийно-опасных участков дорог общего пользования
Согласно постановлению администрации города Мурманска №2269 утверждён перечень аварийно-опасных участков дорог общего пользования муниципального образования город Мурманск за 2023 отчётный год.
В перечень включены:
перекресток дорог общего пользования муниципального образования город Мурманск «просп. Кольский — ул. Шевченко — ул. Генерала Щербакова»;
участок дороги общего пользования муниципального образования город Мурманск «просп. Кирова» в районе дома №62а (пешеходный переход);
пересечение автодороги общего пользования муниципального образования город Мурманск «ул. Радищева» и выезда с прилегающей территории в районе дома №29а по ул. Радищева;
перекресток дорог общего пользования муниципального образования город Мурманск «ул. Радищева — ул. Академика Павлова»;
перекресток дорог общего пользования муниципального образования город Мурманск «просп. Кирова — ул. Марата».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27863&page=1