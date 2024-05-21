Вниманию водителей! В Мурманске вводятся временные ограничения парковки транспортных средств

Согласно постановлению администрации города Мурманска №1818 с 22 мая будут введены временные ограничения парковки транспортных средств на следующих участках:

— на проезде вдоль 178 квартала - с 8 до 17 часов 22 мая;

— на просп. Кирова - от ул. Марата до ул. Алексея Генералова - с 8 до 17 часов 22 и 23 мая;

— на ул. Октябрьской - от ул. Челюскинцев до просп. Ленина - с 8 до 17 часов 23 мая;

— на пер. Пионерском - с 8 до 17 часов 24 мая;

— на ул. Алексея Генералова - с 8 до 17 часов 24 и 27 мая;

— на ул. Комсомольской - от просп. Ленина до ул. Самойловой - с 8 до 17 часов 28 мая;

— на ул. Самойловой - с 8 до 17 29 мая.

Кроме того, будет проводиться эвакуация транспортных средств, осуществляющих парковку в зоне действия запрещающих дорожных знаков:

— на ул. Октябрьской - от ул. Челюскинцев до дома № 42 по ул. Октябрьской - с 8 до 17 часов 23 мая;

— на ул. Володарского - от ул. Челюскинцев до ул. Привокзальной - с 8 до 17 часов 24 мая;

— на ул. Дзержинского - с 8 до 17 часов 27 мая;

— на ул. Комсомольской - от ул. Шмидта до ул. Самойловой - с 8 до 17 часов 28 мая.