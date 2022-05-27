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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.22 16:00

Вносятся изменения в Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Мурманской области

26 мая министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев в рамках заседания комитета Мурманской областной Думы по здравоохранению выступил с докладом о внесении изменений в закон Мурманской области «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Территориальная программа приведена в соответствие с действующей редакцией программы государственных гарантий федерального уровня.

В первую очередь, изменилась стоимость территориальной программы – она выросла на 4,3% за счёт дополнительного вливания в систему регионального здравоохранения более 1 млрд 200 млн рублей из средств областного бюджета. Большая часть этих дополнительных средств будет направлена на совершенствование материально-технической базы медицинских организаций: проведение текущих ремонтов, оснащение необходимым оборудованием и мебелью. Также эти средства предусмотрены на лекарственные препараты для бесплатного лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях и уплату имущественного и земельного налогов государственными медицинскими организациями, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств ОМС.

Как отметил в своём докладе министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, с 2023 года в соответствие с федеральной программой госгарантий расширяется неонатальный скрининг. Сейчас он включает исследование на 5 основных врожденных и наследственных заболеваний (фенилкетонурия, муковисцидоз, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземия). Со следующего года их будет 36. Дополнительно будут осуществляться исследования на наследственные болезни обмена, спинально-мышечную атрофию, а также первичные иммунодефициты.

В соответствии с внесенными изменениями на порядок (до 1 млн рублей) поднят лимит стоимости единицы оборудования, которое может приобрести медорганизация за счёт средств ОМС – это даст больше возможности обновления материально-технической базы.

В Перечень льготных лекарственных препаратов территориальной программы добавлено 22 новых лекарственных средства, таким образом, региональный перечень по-прежнему полностью соответствует федеральному перечню ЖНЛВП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, также программа дополнена ещё двумя новыми критериями оценки доступности медицинской помощи:

доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих ХНИЗ, – пациентам, страдающим такими заболеваниями, уделяется особое внимание, и как минимум 60% должны состоять на диспансерном наблюдении; а также доля граждан, обеспеченных лекарственными средствами, в общем количестве льготных категорий граждан.

 

 

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23962/

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