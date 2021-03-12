Вновь доверчивые северяне попались на удочку мошенников

«Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок…» Эту басню наизусть знали многие поколения школьников и смеялись над глупой вороной, падкой на лесть.

Нынешнее поколение не знает басен – не до того: все считают себя людьми деловыми, хваткими, вёрткими. Но, бывает им не до смеха – как бы не заплакать!

И виновато во многом недостаточное общее образование – как литературное, так и хозяйственно-экономическое. А еще – неверие в чужой опыт, пренебрежение советами специалистов.

Короче, всё, как у великого баснописца Ивана Андреевича Крылова: «Всё не впрок!»

Этим-то и пользуются мошенники различного уровня и профиля деятельности. Уж они-то свой урок выучили назубок и опыт учли, и на «курсах повышения квалификации» знания обновляют.

А вот некая по-детски доверчивая супружеская пара из наших северных краёв, видимо, не читает и не слушает предупреждений о деятельности мошенников. Наши земляки попались на удочку «сотрудникам службы безопасности» мифического банка.

Истрия проста и не нова уже в наше время: доверчивый муж, не учивший наизусть басен, не насторожился от звонка с неизвестного номера и выложил персональные банковские данные и номер телефона супруги позвонившим ему мошенникам. Мало того, напуганный «службой безопасности», преподнесшей ему «басню» о возможной утрате денег на банковском счёте, мужчина срочно оформил кредит и перевел деньги на указанные мошенниками телефонные номера. Вслед за ним такой же телефонной «банковской» атаке подверглась и жена. Её нервы тоже не выдержали – она срочно оформила кредит и… перевела деньги мошенникам вслед за мужем. Чем они «улестили» доверчивых северян, нам не известно.

Но, обнаружив исчезновение денег, супруги кинулись в полицию: как-никак общая сумма взятых и отданных мошенникам кредитов составила более полумиллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Номера телефонов мошенников зарегистрированы в Москве и Ставрополье…

Ну что сказать на это? Повторить предупреждения о расплодившихся мошенниках?

Но «сыр-то уже выпал» и с ним плутовки и плуты «улепетнули»… Со всеми деньгами.

Граждане! Сколько раз твердили вам: позвоните в банк и проверьте информацию, поступившую от незнакомцев! Учитесь на чужом опыте! Повышайте СВОЮ жизненную квалификацию!