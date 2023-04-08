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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.23 12:00

Внук лауреата Нобелевской премии И.Е. Тамма подарил Кольской АЭС книгу о жизни учёного

Генеральный директор «БиоХимМак», внук лауреата Нобелевской премии по физике Игоря Евгеньевича Тамма, а также владелец команды «Русская зима» Никита Тамм посетил Кольскую АЭС.

Никита Евгеньевич подарил директору Кольской АЭС Василию Омельчуку эксклюзивную документальную книгу, которая содержит воспоминания И.Е. Тамма и других учёных, описывает историю развития атомной науки в Советском Союзе. Книга создана по инициативе Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук к 125-летию академика физико-математических наук И.Е. Тамма.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, владелец команды «Русская Зима», основанной в 2019 году для участия в международной марафонской серии «Ski Classics», прибыл в арктический регион не просто так. На протяжении трёх лет Кольская АЭС, профсоюзная организация предприятия и марафонская команда «Русская зима»  проводят лыжный марафон Кандалакша-Полярные Зори.

В эти выходные, 9 апреля, на протяжении примерно пяти часов около 200 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Мурманска, Обнинска, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода, Липецка республики Карелии преодолеют трассу длинною в 54 км Кандалакша-Полярные Зори.

Старт: г. Кандалакша, лыжный стадион, в 10.00.  Финиш: г. Полярные Зори лыжный стадион, в 12.30.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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