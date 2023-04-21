Внутренняя трудовая мобильность: в какие регионы страны готовы ехать россияне ради высокой зарплаты и новой работы

Масштабное исследование показало, что с точки зрения географического распределения 44% соискателей по всей стране готовы ради новой работы и для увеличения финансовой компенсации, то есть, по сути, ради высокой зарплаты переехать в Санкт-Петербург. Не готовы покорять город на Неве пока что 44% опрошенных. В данном случае Петербург оказался на втором месте по стране по привлекательности с точки зрения переезда ради новой работы.

Совместное исследование hh.ru и консалтинговой компании «Яков и Партнёры» показало, что россияне готовы к переезду в другие регионы внутри страны для увеличения зарплаты и новой работы.

Масштабное исследование показало, что с точки зрения географического распределения 44% соискателей по всей стране готовы ради новой работы и для увеличения финансовой компенсации, то есть, по сути, ради высокой зарплаты переехать в Санкт-Петербург. Не готовы покорять город на Неве пока что 44% опрошенных. В данном случае Петербург оказался на втором месте по стране по привлекательности с точки зрения переезда ради новой работы.

В другие регионы СЗФО, согласно опросу hh.ru, готов переехать каждый десятый (12%) опрошенный. Самыми привлекательными оказались Калининградская область (второе место среди регионов СЗФО по числу желающих переехать россиян), на третьем месте оказалась Ленинградская область, четвёртое место разделили Архангельская и Мурманская области, на пятом месте по числу желающих переехать ради работы – Карелия. Замыкают рейтинг Коми, Псковская и Новгородская области.

В Москву ради высокой зарплаты и гарантированного трудоустройства хотят переехать 51% опрошенных россиян, не готовы ехать в столицу 35% опрошенных, остальные затруднились ответить. На третьем месте по привлекательности переезда ради работы и высокой зарплаты оказался Южный федеральный округ. Сюда стремятся 24% опрошенных или каждый четвёртый. Не хотят ехать на российский юг 62%. Самым непопулярным для переезда регионом на данный момент, по мнению опрошенных, является Северо-Кавказский федеральный округ – 83% не хотели бы переезжать туда даже ради работы и высокой зарплаты (наглядно на инфографике 1).

Напомним, исследование hh.ru показало, число соискателей, готовых ради новых карьерных возможностей покинуть страну, в целом выросло до 58% (против 47% в 2020 году), при этом лишь 6% из них активно ищут такие возможности. Самыми мобильными профессиональными группами являются специалисты в области лингвистики и журналисты – они готовы переезжать ради работы как внутри страны, так и за её пределы. А вот врачи проявили самый низкий уровень готовности к переезду особенно за пределы страны. Интересно, что специалисты сферы информационных технологий не попали в топ-5 желающих уехать из страны (наглядно на инфографике 2)

Всего в опросе приняли участие более 7000 соискателей и боле 220 работодателей по всей России, различающихся по целому ряду характеристик.