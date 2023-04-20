Внутриквартальные тепловые сети Октябрьского округа в Мурманске реконструируют в 2023 году

В Октябрьском округе Мурманска в 2023 году будет проводиться капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей. Заявка на финансирование проекта одобрена решением президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Денежные средства будут предоставлены АО «МЭС» на условиях займа из средств Фонда национального благосостояния.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, на сегодняшний день АО «МЭС» проводит земляные работы.

Мероприятия по капитальному ремонту тепловых сетей направлены на повышение надёжности системы теплоснабжения, снижение потерь, затрат на обслуживание.

Фото: https://gov-murman.ru