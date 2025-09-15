Во дворах города-героя продолжаются выездные встречи руководителей управлений административных округов с мурманчанами

На прошлой неделе жильцы дома №57 по улице Карла Маркса рассказали исполняющему обязанности начальника управления Октябрьского округа Павлу Воронину о своём недовольстве работой председателя и правления ТСЖ. Они отметили плохое состояние канализационных труб в доме, отсутствие разъяснений по ценовой составляющей содержания и ремонта, а также низкое качество капитального ремонта кровли. Кроме того, жители обратились с просьбой благоустроить детскую площадку и провести ремонт дворового проезда.

Исполняющая обязанности начальника управления Ленинского округа Вера Павлова провела встречу с жителями дома №40/5 по улице Свердлова, которые обратили её внимание на состояние подвального помещения и содержание придомовой территории.

Жильцы дома №43 по проспекту Героев-североморцев сообщили об отсутствии горячей воды на протяжении всего летнего периода и попросили организовать ямочный ремонт дороги между домами №№37 и 43. В ходе встречи были разъяснены вопросы, касающиеся отведения талых и дождевых вод от подъездов, а также озвучены условия установки шлагбаума или искусственной неровности во дворе. После жалоб управляющая компания взяла в работу устранение последствий подтопления квартир, произошедшего до начала ремонта кровли.

Начальник управления Первомайского округа Александр Боянжу и депутат Совета депутатов города Мурманска Светлана Некрасова провели встречу с горожанами около дома №14 по проезду Михаила Бабикова. В ходе диалога поступили просьбы установить урны около подъездов дома №10, привести в порядок зелёную зону за домами №№15 и 16 путём установки ограждений и проведения санитарной обрезки деревьев.

Жильцы дома №6 рассказали о прорыве трубы горячего водоснабжения в первом подъезде. Они также указали на необходимость дератизации, отсутствие влажной уборки и скопление дождевой воды около входной двери.

Все обращения находятся на контроле или решаются оперативно. Так, на прошедшей неделе была выполнена покраска малых архитектурных форм на детской площадке дома №29 по проспекту Ленина и проведён покос травы на территории дома №40/5 по улице Свердлова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30830&page=1