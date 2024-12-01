Во Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялся «Кубок губернатора Мурманской области по КВН»

Накануне в столице Кольского Заполярья состоялась игра КВН «Кубок губернатора Мурманской области».

Во Дворце культуры имени С.М. Кирова в течение двух часов на сцене боролись за награды пять команд, среди которых как местные, так и приглашенные представители из других регионов.

В игре приняли участие команды гости: чемпионы Высшей лиги КВН команда «Доктор Хаусс» г. Могилев, Республика Беларусь и финалисты Высшей лиги КВН «Ровеньки» г. Орел. Команды, которые представили Мурманскую область: «Сборная Мурманской лиги КВН», «Сборная Снежногорска» г. Снежногорск, «Шпроты» г. Мурманск, УФСИН России по Мурманской области. Так же гостями игры выступила «Сборная Инва — КВНщиков Мурманской области».

Соперники в юморе состязались в трех классических конкурсах — традиционном «Приветствии», «Разминке» и «Музыкальном домашнем задании».

Члены жюри отметили высокий уровень выступлений, подчеркнув, что местные команды ничуть не уступали опытным «звездам» КВН.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, по итогам игры Кубок губернатора Мурманской области был вручен команде «Доктор Хаусс» из города Могилёв. Приз зрительских симпатий получила команда «Ровеньки» из города Орёл, а специальный приз был вручён «Сборной Инва — КВНщиков» Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/