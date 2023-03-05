Во Дворце культуры имени С.М. Кирова стартовал проект инструментальной музыки «Живой звук»

В первом концерте на сцене «Кировки» выступили молодые исполнители из ансамбля «Windserving» студии эстрадно-джазового вокала «Сенсация», ансамбля барабанщиков «Удар. Ещё удар», ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» и более опытные музыканты ВИА «Мозаика».

В первом концерте на сцене «Кировки» выступили молодые исполнители из ансамбля «Windserving» студии эстрадно-джазового вокала «Сенсация», ансамбля барабанщиков «Удар. Ещё удар», ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» и более опытные музыканты ВИА «Мозаика».

Зрители смогли насладиться невероятно красивой «живой» музыкой, эстрадно-джазовыми, блюзовыми и классическими произведениями, каверами на мировые хиты, послушать звучание музыкальных инструментов.

Как сообщает vk.com/odkkirova, атмосферный проект будет продолжаться и собирать в стенах Дворца культуры как профессионалов, так и любителей инструментальной музыки.

Все собранные средства с концерта будут направлены на нужды мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

Фото и видео: https://vk.com/video-23902826_456240890