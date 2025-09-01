Во Дворце культуры имени В.К. Егорова в Апатитах состоялось празднование 20-летнего юбилея АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» и Дня горняка

Вчера мероприятие посетили губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава города Апатиты Николай Бова, руководство компании и другие почётные гости.

Губернатор обратился к присутствующим с приветственным словом.

«Поздравляю с Днем горняка. Без сомнения, это профессия, которая требует самоотдачи и высочайшего профессионализма. Особые слова признательности предприятию и коллективу за 20 лет работы в нашем регионе. Отмечу, это первое новое горнодобывающее производство на Кольском полуострове со времен Советского Союза. Ваши достижения — результат слаженной работы управленческой и трудовой команды. А наглядные результаты работы этой команды, несмотря на непростую ситуацию в стране, демонстрируют, что компания развивается и движется вперед», — подчеркнул Андрей Чибис в своем выступлении.

Также он поблагодарил компанию за вклад в благоустройство и социальную сферу Апатитов и Кировска.

«Социальное партнёрство, которое мы договорились продолжать, — это большой вклад в улучшение качества жизни для молодых специалистов, работающих на предприятии. Ещё раз спасибо руководству и трудовому коллективу компании. С праздником!», — сказал глава региона.

После Андрей Чибис вручил памятный адрес генеральному директору АО «СЗФК» Евгению Созинову, отметив его личный вклад в развитие предприятия и социально-экономической сферы региона. Кроме того, губернатор вручил благодарности шести сотрудникам компании за профессиональные заслуги и значительный вклад в развитие отрасли.

Глава города Апатиты Николай Бова в своём выступлении также поблагодарил коллектив предприятия и наградил выдающихся специалистов благодарностями от администрации муниципалитета.

Кроме того, коллектив поздравили представители руководства компании: генеральный директор ПАО «Акрон» Владимир Куницкий и генеральный директор «СЗФК» Евгений Созинов.

«Сегодня мы чествуем людей героической профессии, чей самоотверженный труд является фундаментом нашего общего успеха. Благодаря вашей работе на карте мира наша область известна как мощный промышленный центр. Руда, которую мы добываем — это не просто полезное ископаемое. Это хлеб для полей, залог богатого урожая и процветания всей страны. Но наша цель не может быть достигнута без слаженной работы всего коллектива компании: горняков, обогатителей и вспомогательных подразделений. Друзья, это наш общий праздник. Поздравляю!», — сказал Евгений Созинов.

Церемония награждения стала центральным событием вечера — около 200 сотрудников были удостоены почётных грамот, благодарственных писем и ведомственных наград за выдающиеся производственные показатели и многолетний добросовестный труд.

Завершился праздник выступлением известной рок-группы «Чиж&Co», которая выступила перед гостями со специальной программой.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, АО «СЗФК» входит в Группу «Акрон» и является значимым участником социально-экономического развития региона. За 20 лет компания инвестировала более 2 млрд рублей в развитие инфраструктуры Апатит и Кировска. Только за последние 5 лет расходы на благотворительность составили более 70 млн рублей. Компания реализует масштабные проекты по благоустройству, поддерживает спортивные учреждения и развивает социальную инфраструктуру Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552592/#&gid=1&pid=1