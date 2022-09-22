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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.22 17:00

Во Дворце культуры Кировска организованы избирательные участки для участников референдума - вынужденных переселенцев из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

С 23 по 27 сентября вынужденные переселенцы из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей могут принять участие в референдуме по вопросу вхождения в состав России.

«Содействие в организации работы участков по запросу избирательных комиссий Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей будет оказано в части предоставления помещений для голосования и технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации», - сообщил председатель Избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов.

По вопросам участия в референдуме можно обращаться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по референдуму: 8-800-200-00-20 – бесплатный многоканальный телефон; 8 (8152)45-45-17 – «горячая линия» в Мурманской области.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, на территории Мурманской области для них организованы избирательные участки. В Кировске избирательный участок будет работать 26 сентября с 12.00 до 15.00 в городском Дворце культуры по адресу: ул. Мира, 7.

Время работы комиссии референдума может быть сокращено по решению комиссии, организующей референдум.

Инициативу жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей о вхождении в состав России прокомментировала сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова.  Она уверена, что безопасное будущее у жителей Донецка, Луганска, Мелитополя и других освобождённых территорий может быть только в составе России.

 

 

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266149%2Falbum-148376343_00%2Frev

Комментарии

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