Во Дворце культуры «Строитель» флотской столицы прошёл праздничный вечер, посвящённый Международному женскому дню

Самые теплые и искренние слова поздравлений звучали со сцены Дворца культуры «Строитель» в адрес североморок. В канун Международного женского дня здесь прошёл торжественный вечер.

С наступающим праздником весны и красоты женщин поздравил командующий Северным флотом Герой РФ адмирал Александр Моисеев, который вручил североморкам ценные подарки и почётные грамоты.

Трогательное видеопоздравление землячкам записали военнослужащие 80-й арктической мотострелковой бригады. Творческим подарком стало выступление Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота и его детской студии. Изюминка концертной программы - выступление солиста Большого театра России лауреата международных фестивалей и конкурсов Фёдора Тарасова. Овации не смолкали! А яркой финальной точкой стали цветы. Без розы не осталась ни одна гостья в зале.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/15375-vo-dvorce-kultury-stroitel-proshel-prazdnichnyy-vecher-posvyashennyy-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu/#news-gal-60