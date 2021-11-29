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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.21 14:30

Во флотской столице чествовали участниц конкурса «Североморская краса – длинная коса»

28 ноября в честь Дня матери Североморское отделение Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга» совместно с Североморским Союзом предпринимателей в семейном ресторане «Дон Кихот» подвели итоги и наградили участниц конкурса «Североморская краса – длинная коса».

В мероприятии приняли участие и вручали награды – косметические наборы для ухода за волосами и корзинки с цветами председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева, депутаты Светлана Евтушенко, Светлана Ефремова, Роман Пвликовский, Сергей Сипягин и Олеся Францискевич.

Депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Светлана Ефремова, мама пятерых детей, рассказала о важности косы в русских обрядах. Длинная коса имела сакральное значение для женщин на Руси. Маленькой девочке заплетали одну трёхлучевую косу, которая располагалась строго вдоль позвоночника. Она дарила силу и здоровье маленькой хозяйке. Когда у девушки появлялся жених, она вплетала в косу одну яркую ленту. Две ленты означали, что девушка дала согласие на брак. Две косы могли носить только замужние женщины. Дернуть за косу считалось большим оскорблением. Чем толще коса, тем завиднее считалась невеста. Две косы замужней женщины символизировали жизнь как их владелицы, так и её будущих детей. 

Победительниц конкурса определяли с учётом прически, артистизма девочек, умения отвечать на вопросы ведущей. В номинации от 4 до 6 лет призы вручили Елизавете Денисовой и Василисе Лепешкиной. В номинации от 6 до 9 лет Дарье Лебедевой и Милене Михайловой. В номинации от 7 до 13 лет Анне Перфильевой и Виктории Алгасовой и в номинации от 14 лет и старше Ульяне Зайцевой.

Победительницей конкурса по итогам интернет-голосования стала Василиса Лепешкина.

Председатель Совета депутатов Евгений Алексеев вручил от имени главы ЗАТО г. Североморск Олега Прасова Благодарственные письма Наталье Сапачевой и Татьяне Спицыной за достойное воспитание детей, активную гражданскую позицию, участие в общественной жизни ЗАТО г. Североморск.

Мероприятие завершилось чаепитием с тортом.

Все участники мероприятия перед входом в зал предъявляли QR-коды.

 

 

Комментарии

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