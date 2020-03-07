Во флотской столице чествуют северянок

В североморском Дворце культуры «Строитель» состоялся концерт, посвящённый 8 марта. Творческие коллективы дворца и детской музыкальной школы Североморска пели и танцевали для прекрасной половины флотской столицы.

Для концертной программы были отобраны лучшие номера. На празднике сегодня нашлось место весеннему настроению, искренним улыбкам, громким аплодисментам, юмору и даже философии – ведущие вечера порассуждали о том, что было бы, если бы Международный женский день отменили.

Со сцены прекрасных жительниц Североморска поздравил врио главы муниципалитета Андрей Федулов.

- Талантливые специалисты, мудрые руководители, любящие матери и жёны. Всё это о женщинах. Вы наполняете этот мир нежностью, создаёте атмосферу уюта и гармонии. Пусть этот весенний праздник принесёт Вам радость, любовь и взаимопонимание, согреет теплом, - сказал Андрей Федулов, обращаясь к гостьям праздничного вечера.

Вчера же мужчины администрации и Совета депутатов ЗАТО г. Североморск поздравили своих коллег-женщин с Международным женским днем 8 марта. С добрыми пожеланиями выступили временно исполняющий обязанности главы ЗАТО г. Североморск Андрей Федулов и председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев.