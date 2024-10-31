Во флотской столице дорожное полотно обновили в 25 дворах

Поддерживающий ремонт дворов стал одной из тем депутатского рейда под руководством председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Алексеева. В этом году в рамках стратегического плана «На Севере – жить» удалось обновить асфальтобетонное полотно на 25 придомовых территориях.

Важно, что работы велись сразу в нескольких дворах по соседству - так называемыми большими дорожными картами, что позволяет значительно повысить уровень безопасности и комфорта.

Напомним, что адресный список формировался по итогам рейтингового голосования на портале «Наш Север». Тогда наибольшую поддержку североморцев получили ул. Вице-адмирала Падорина, 10, 12, 33; ул. Колышкина, 1а, 3; ул. Гаджиева, 1; ул. Сафонова, 19; ул. Гвардейская, 34; ул. Авиаторов, 2; ул. Кирова, 3, 5 7; ул. Адмирала Чабаненко, 23; ул. Инженерная, 5, а также ул. Капитана Елькина, 1 в п.г.т. Сафоново. Но благодаря конкурентным процедурам и определенным технологическим решениям, предложенным ГЦ ЖКХ, на сэкономленные средства дополнительно был отремонтированы также дворы на ул. Авиаторов, 4, 6; ул. Сафонова, 3, 21, 22; ул. Комсомольской, 23 в Североморске и ул. Школьной, 13, 15, 39 в п.г.т. Сафоново. А это в общей сложности порядка 11 тысяч кв метров.

- Управляющие компании должны приводить дворовые территории в порядок. Но ввиду нехватки средств, они решают прежде всего первоочередные задачи по обслуживанию жилфонда. Поэтому по инициативе губернатора Андрея Владимировича Чибиса на ремонт дворов выделяются субсидии. Отремонтировать всё сразу невозможно. Адреса определяются исходя из результатов голосования. И в этом году в Североморске был выполнен большой объём работ, - говорит председатель Совета депутатов муниципалитета Евгений Алексеев. - Спасибо жителям, которые приняли участие в голосовании!

Фото: https://citysever.ru/novostiq/16935-dorozhnoe-polotno-obnovili-v-25-dvorah/#news-gal-2