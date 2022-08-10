Во флотской столице к началу нового учебного года все учреждения образования будут готовы в полном объёме к приёму детей

Заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева, начальник Управления образования Юлия Гладских, депутат Сергей Сипягин, руководитель профсоюза системы образования флотской столицы Алла Петросян и начальник МБУ «КХЭО» Леонид Рындя в начале текущей недели начали проверку готовности муниципальных учреждений образования к новому учебному году. В центре внимания – выполнение обязательного перечня работ и их качество.

За летний период в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования выполнен необходимый и обязательный перечень работ: промывка и опрессовка систем отопления, замер сопротивления изоляции, освидетельствование системы вентиляции, обеспечение противопожарной безопасности. В соответствии с последними требованиями осуществлена замена дверей на обеспечивающих противопожарную безопасность, установлено дополнительное освещение в помещениях детских садов.

Как отмечают члены комиссии, силами сотрудников детских садов выполнен огромный объём работ по косметическому ремонту помещений, обустройству прилегающей территории.

В Детском морском центре имени В. Пикуля после капитального ремонта появился штаб юнармейцев.

Депутаты Совета депутатов приняли участие в работе комиссии не случайно. И это связано не только с тем, что детские сады и школы располагаются на их избирательных округах. Евгения Гордеева напомнила о том, что в ноябре начнутся депутатские бюджетные слушания, в ходе которых будут заслушиваться главные распорядители бюджетных средств и определяться объёмы финансирования на очередной финансовый год. В ходе работы комплексной проверки учреждений образования, как раз и вскрываются те проблемные участки, на решение которых потребуется дополнительное бюджетное финансирование.

Юлия Гладских отметила, что к началу нового учебного года все учреждения образования будут готовы в полном объёме к приему детей.

Всего 8 августа комиссия проверила 8 учреждений образования. Проверка будет продолжена.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12651-nachata-proverka-gotovnosti-uchrezhdeniy-obrazovaniya-k-novomu-uchebnomu-godu/#news-gal-6