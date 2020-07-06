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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.20 09:00

Во флотской столице меняют трубы на аварийном участке теплотрассы

В Североморске продолжаются работы по замене  аварийного участка теплотрассы, расположенной на ул.Сивко от 46-й ТЦ. Стоимость проведения работ более 82 млн рублей. 17,2 процента от общей суммы – средства местного бюджета, остальное – из бюджета области.

- Весной на данном участке теплотрассы шесть раз происходили аварии и без теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 15 социально значимых объектов и жители 49 многоквартирных домов, а это примерно 1/4 часть населения. Область выделила значительную сумму денег на ремонт аварийного участка теплотрассы. К работе подрядчик приступил, - говорит глава ЗАТО Владимир Евменьков. - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проинспектировал ход ремонтных работ. Он в очередной раз убедился, что мы вовремя определили проблему и обратились к нему с просьбой о помощи.

По словам подрядчика, зимой сети могли не выдержать, в результате чего прошила бы серьёзная авария. Устранять её последствия было бы гораздо проблематичнее.

Подрядчик планирует заменить около 500 метров головного трубопровода. Участок тепловой сети находится в эксплуатации с 1976 г., износ его составляет более 90%.

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