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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.21 11:00

Во флотской столице новый председатель Контрольно-счётной палаты

12 октября заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева провела внеочередное заседание представительного органа власти флотской столицы. В работе Совета депутатов принял участие исполняющий обязанности главы ЗАТО г. Североморск Андрей Федулов. Депутаты рассмотрели и приняли решение по одному вопросу: «О назначении на должность председателя Контрольно-счётной палаты ЗАТО г. Североморск».

Работа в должности председателя Контрольно-счётной палаты ЗАТО г. Североморск предполагает осуществление контроля за исполнением местного бюджета, экспертизу проектов бюджета, проведение внешних проверок годовых отчётов об исполнении бюджета, за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета.

Кандидатура Елены Шкода предложена исполняющая обязанности председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева и поддержана депутатским объединением партии «Единая Россия» в Совете депутатов. Елена Шкода обладает большим опытом работы в финансовых структурах. Она имеет среднее специальное и высшее образование по специальности бухгалтерский учёт и аудит. Два года работала в должности председателя Контрольно-счётной палаты ЗАТО г. Североморск. До этого трудилась в финансовых структурах Кольского территориального агентства воздушных сообщений, бухгалтером расчётной группы централизованной бухгалтерии в Североморском ГОРОНО, бухгалтером централизованной бухгалтерии пгт. Росляково, специалистом 1 категории по бюджету финансового отдела, бухгалтером-ревизором бюджетной бухгалтерии финансового отдела, 17 лет работала в должности заместителя начальника Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск.

Кандидатура Елены Шкода была поддержана и исполняющим обязанности главы ЗАТО г. Североморск Андреем Федуловым.

 

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