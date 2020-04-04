Во флотской столице открывают дополнительную дежурную группу в детском саду

С понедельника, 6 апреля, в Североморске открываются дополнительные дежурные группы в 44 детском саду.

Таким образом, на следующей неделе во флотской столице для малышей будут работать два дошкольных образовательных учреждения – 31-й садик на ул. Ломоносова, 15 и 44-й садик на ул. Сгибнева, 6а, сообщает Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск.

В дежурных детских садах введены усиленные противоэпидемиологические меры. Каждое утро ребят будут осматривать в медкабинете и дважды в день измерять температуру тела.

В таком режиме дошкольные учреждения будут работать с 6 по 10 апреля. Дальнейшие решения будут зависеть от того, как будет складываться ситуация по пандемии.