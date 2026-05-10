Во флотской столице отметили День Победы

9 Мая жители Североморска торжественно отметили 81-ю годовщину Победы! По-настоящему народным стало шествие «Бессмертного полка». На Приморской площади в этот памятный день вновь зажгли Огонь Памяти, а войска Североморского гарнизона прошли торжественным маршем.

В торжественном митинге приняли участие первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

- Сегодня сердце замирало от гордости и благодарности. Вместе с североморцами прошёл путь от памятника «Участникам специальной военной операции» до монумента «Героям-североморцам - защитникам Советского Заполярья» - путь, который соединил эпохи и судьбы. Тысячи портретов в руках горожан. Тысячи историй, ставших частью нашей общей памяти. Искренне рад, что праздник с жителями флотской столицы разделили настоящие герои нашего времени – кадровый военный, участник федеральной программы «Время героев» Роман Олешкин и Артём Волынов, зажегший Огонь Памяти у «Алёши», кавалер двух орденов Мужества. За этими наградами стоят поступки, достойные восхищения. Традиции защитников Отечества живы, - отметил глава муниципалитета Владимир Евменьков.

Настроение праздника в Североморске создавали творческие коллективы. Концерт на главной сцене дали Ансамбль Краснознаменного Ордена Ушакова Северного флота, самодеятельный народный коллектив клуб авторской песни «Бухта Надежд», артисты Дворца культуры «Строитель», Центра досуга молодёжи, Отдела семейного досуга п.г.т. Сафоново, Дома детского творчества им. Саши Ковалева.

Праздничные гуляния развернулись на центральной улице Сафонова и в городском парке. Для жителей и гостей флотской столицы работала ярмарка, а также пункт отбора на службу по контракту - там все желающие могли узнать о профессии военного, посмотреть выставку современного вооружения и техники.

