Мурманская область. Арктика (16+)30.05.26 08:40

Во флотской столице отметили Общероссийский день библиотек и 50-летие Североморской Центральной библиотечной системы

Празднование состоялось в ЗАТО г. Североморск. В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Мурманской области Юлия Гладина, глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков, специалисты библиотек и представители городской администрации.

«Общероссийский день библиотек — это праздник не только профессионалов, но и всех, кто ценит книгу и знания. Для Мурманской области, где сегодня успешно реализуется народная программа «На Севере – жить!», модернизация библиотечной сферы стала одним из приоритетов. Наши библиотеки превращаются в современные культурные центры, студии подкастов и творческие лаборатории. Особенно приятно отметить в год 50-летнего юбилея Североморской ЦБС, что сразу три её библиотеки имеют статус модельных, а Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна в этом году станет модельной. Поздравляю и ветеранов, и сотрудников системы с этой значимой датой, а также всех специалистов библиотечной сферы. Желаю вдохновения, интересных проектов и дальнейших успехов», — отметила Юлия Гладина.

Как сообщает vk.com/murmanculture, коллективу Североморской ЦБС вручили почетную грамоту от регионального министерства культуры. Ветераны библиотечной системы также получили награды от администрации и Совета депутатов ЗАТО.

Сегодня библиотеки Североморской ЦБС посещают 35 тысяч читателей, а книжный фонд насчитывает 238 тысяч экземпляров. Кроме того, у северян есть возможность посетить региональный центр Всероссийского музея Александра Пушкина — единственный в Мурманской области.

Напомним, модернизация библиотечной сферы — одна из ключевых задач народной программы «На Севере — жить!» и национального проекта «Семья». Благодаря масштабной работе Мурманская область стала лидером по количеству модельных библиотек: первое место в Северо-Западном федеральном округе и второе — по России.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288142%2Fwall-139605315_32924

