Во флотской столице отработали действия при возникновении угрозы теракта

Североморск присоединился к проведению Всероссийского учения по действиям работников объектов образовательных организаций и мест отдыха, обучающихся и сотрудников охраны при возникновении угроз террористического характера, которое длилось два дня.

Тренировочные мероприятия прошли во всех образовательных организациях и структурных дошкольных подразделениях нашего ЗАТО. Участие в них приняли сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и Островной, Специального управления ФПС №48 МЧС России, ОВО по ЗАТО г. Североморск - филиала УВО ВНГ России по Мурманской области.

В ходе учения проверили работоспособность систем оповещения и алгоритм действий при угрозе теракта, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

