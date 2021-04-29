Во флотской столице помнят и чтят подвиг Магомета Имадутдиновича Гаджиева

29 апреля в Североморске на улице Гаджиева состоялась церемония открытия новой мемориальной доски, посвященной Герою Советского Союза, подводнику Магомету Имадутдиновичу Гаджиеву.

Напомним, 13 апреля Совет депутатов ЗАТО г. Североморск принял решение №77 «Об установке мемориальной доски в честь Гаджиева М.И», в котором говорилось: «…рассмотрев ходатайство отдела Федеральной службы безопасности России об установке мемориальной доски капитану 2-го ранга Гаджиеву Магомету Имадутдиновичу – Герою Советского Союза командиру первого дивизиона бригады подводных лодок Северного флота, установить до 9.05.2021 на фасаде многоквартирного дома №1 по ул. Гаджиева в г. Североморске мемориальную доску с текстом: «Улица названа именем командира первого дивизиона бригады подводных лодок Северного флота Героя Советского Союза капитана 2-го ранга Гаджиева Магомета Имадутдиновича, 1907 – 1942 гг.».

Средства на изготовление мемориальной доски собрали сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Северному флоту и подводники гарнизона Гаджиево.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие депутат Мурманской областной Думы, капитан 3 ранга запаса Юрий Шадрин, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева, депутаты Андрей Орлов, который внес большой вклад в изготовление и установку мемориальной доски, Ольга Ефименко, Евгений Затона, начальник управления культуры Зоя Кругляк, моряки – североморцы.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено заместителю командира ракетного подводного крейсера стратегического назначения капитану 3 ранга Антону Ермолаеву и флагманскому специалисту по ракетному вооружению штаба командования подводными силами Северного флота Шамилю Гаджиеву.

Выступившие на митинге Антон Ермолаев, Шамиль Гаджиев и Юрий Шадрин отметили бесстрашие и мужество Магомета Гаджиева, подвиг которого служит примером для нынешнего поколения подводников. Участники митинга почтили минутой молчания подвиг подводников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

По завершению митинга к мемориальной доске легли цветы.

Наша справка:

Гаджиев Магомет Имадутдинович родился 7 декабря 1907 года, погиб 12 мая 1942 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 октября 1942 года посмертно.

С начала войны дивизион капитана 2 ранга Гаджиева провел 12 боевых походов. При его личном участии потоплено 10 транспортов и кораблей противника. Гаджиев ввёл в практику салют из орудия по возвращению в базу из орудия в ознаменование побед в море.12 мая 1942 года подводная лодка «К-23», на которой находилмя Магомет Гаджиев атаковала конвой кораблей. В этом бою была потоплена глубинными бомбами

Магомету Имадутдиновичу Гаджиеву приписывают фразу: «Нигде нет такого равенства, какое существует на подводной лодке, где все или побеждают, или погибают».