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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.20 09:00

Во флотской столице продолжается летняя кампания по благоустройству

Ремонт тепловых сетей и дворов, а также предстоящую реконструкцию контейнерных площадок обсудили участники еженедельной рабочей встречи под председательством руководителя ЗАТО.

Первым вопросом онлайн совещания, который поднял Владимир Евменьков, стало предстоящее отключение горячей воды. Оно запланировано на двадцатые числа июня и коснётся  49 домов на улицах Кирова, Корабельная, Морская, частично Душенова. Причина – в масштабном ремонте, запланированном АО «МЭС». В межотопительный период необходимо заменить аварийные участки сетей.

Отключение предстоит длительное – около двух месяцев, поэтому особое внимание управляющих кампаний глава ЗАТО обратил на проверку домового электрооборудования, в том числе этажных щитов. Можно предположить, что потребление электричества будет зашкаливать из-за работающих водонагревателей и батарей.

Ещё одна тема повестки – переоборудование контейнерных площадок. В ЗАТО планируют переход на новую систему сбора и транспортировки отходов мусоровозами задней загрузки. Работы уже начались, в частности, во дворе на Сафонова, 4.

Напомнили УК и про ремонт дворов. В целом, графики уже свёрстаны, но результатом может похвастаться только одна управляющая компания – «Вертикаль». Двор на Гаджиева, 9 заасфальтирован. На очереди – Северная Застава.

Что касается уборки Североморска, здесь основной акцент – на борьбу с песком и готовность к покосу травы. В преддверии парада Победы в городе необходимо навести порядок.

 

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