Мурманская область. Арктика (16+)21.07.25 09:30
Во флотской столице продолжается работа над созданием мемориала защитникам Родины
В ЗАТО г. Североморск продолжается работа над созданием мемориала защитникам, в разные годы отстаивавшим свободу и независимость нашей Родины.
Как сообщил глава нашего ЗАТО Владимир Евменьков, макет мемориала уже доставлен в Смоленск. Там на литейном заводе по нему изготовят памятник из бронзы.
Благоустройство территории в сквере у дома № 2 на улице Сафонова также в активной фазе. Подрядчик готовит основание для установки монумента.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/18366-rabota-nad-sozdaniem-memoriala-zashitnikam-prodolzhaetsya/
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