Во флотской столице продолжается работа над созданием мемориала защитникам Родины

В ЗАТО г. Североморск продолжается работа над созданием мемориала защитникам, в разные годы отстаивавшим свободу и независимость нашей Родины.

Как сообщил глава нашего ЗАТО Владимир Евменьков, макет мемориала уже доставлен в Смоленск. Там на литейном заводе по нему изготовят памятник из бронзы.

Благоустройство территории в сквере у дома № 2 на улице Сафонова также в активной фазе. Подрядчик готовит основание для установки монумента.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18366-rabota-nad-sozdaniem-memoriala-zashitnikam-prodolzhaetsya/