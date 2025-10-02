Во флотской столице продолжают благоустраивать подземный переход

В ЗАТО г. Североморск продолжается благоустройство подземного перехода на ул. Северная Застава.

«Основные работы были закончены к 1 сентября, чтобы наши дети могли безопасно преодолевать дорогу. Объект этот важный, очень востребованный, и должен быть не только безопасным, но и удобным, а также уютным, - пояснил глава ЗАТО Владимир Евменьков. - Сейчас над этим работаем».

Подрядчик уже отремонтировал лестницы на трёх входах и приступил к четвёртому, разместил информационные таблички, указатели направлений и декоративные панно. Пешеходов в подземном переходе теперь встречают достопримечательности и символы флотской столицы.

«Очень прошу североморцев бережно относиться к городскому имуществу, - обратился глава муниципалитета. - И напоминаю: в переходе установлены камеры видеонаблюдения».

