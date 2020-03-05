Во флотской столице продолжают бороться с парковкой машин около контейнерных площадок

За парковку около контейнерных площадок ещё пять автомобилистов в Североморске привлечены к административной ответственности.

На очередном заседании административная комиссия рассмотрела новые протоколы. Выявлены пять нарушителей правил благоустройства – все они привлечены к ответственности за парковку около контейнерных площадок.

Во флотской столице соблюдение правил благоустройства муниципалитета – на особом контроле. Нарушения без внимания не остаются. Предусмотрена система административных наказаний. В том числе и за остановку и стоянку машин около контейнерных площадок. За парковку у мусорок предусмотрен штраф – от 1 до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 5 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц сумма штрафа выше в несколько раз.