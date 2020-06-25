Во флотской столице продолжаются работы по озеленению города
Североморцы продолжают озеленять территории флотской столицы. 23 июня ещё десять кустов сирени украсили территорию Комплексного центра социального обслуживания населения ЗАТО Североморск. Посадили саженцы сотрудники учреждения и представители Североморской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки.Таким образом, североморцы отдали дань памяти всем тем, кто погиб на фронтах Великой Отечественной войны.
- В стационарном отделении Комплексного центра социального обслуживания населения ЗАТО проживает 38 пожилых людей, из них 20 человек относятся к категории «дети войны». Кусты сирени будут радовать их, да и всех получателей услуг нашего учреждения, а также станут олицетворением того, что жизнь продолжается, - рассказал директор КЦСОН Владимир Бирюков.
- Мы неслучайно выбрали промежуток между 22 июня - датой начала Великой Отечественной войны - и 24 июня, когда пройдёт парад, посвященный Дню Победы. Хочется ещё раз вспомнить всех тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны, порадовать людей, которые росли в эти трудные времена, которые будучи детьми работали в тылу, у которых воевали родители, - отметила председатель Североморской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Алла Петросян.
КЦСОН и профсоюзная организация – давние друзья. Представители последней часто приезжают в гости с концертными номерами, привозят подарки для получателей социальных услуг. В части озеленения это был первый совместный опыт, но, как уверяют стороны, продолжение последует.