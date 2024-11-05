Мурманская область. Арктика (16+)05.11.24 10:28
Во флотской столице продолжаются рейды по выявлению лиц, получивших российское гражданство, но не поступивших на воинский учёт
В Североморске сотрудники военного следственного отдела провели рейд по выявлению лиц, получивших российское гражданство, но не поступивших на воинский учёт.
За время проведения рейда следователи проверили свыше 10 граждан.
Военные следователи напоминают, что воинский учёт является неотъемлемой частью военной службы граждан РФ, что должно соблюдаться всеми натурализованными гражданами.
Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
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