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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.24 13:00

Во флотской столице продолжаются роботы по модернизации и увеличению протяженности уличного освещения продолжаются

Несмотря на то, что год только начался, в Североморске уже проделан немалый объём работ по модернизации и увеличению протяженности уличного освещения. В частности, в конце прошлой недели завершился монтаж новых опор на проезде от дома №9 к дому №23 по ул. Адмирала Чабаненко.

Как сообщает citysever.ru, на 650 метрах установлено 18 новых усиленных двухрожковых опор, которые оснащены двойными светильниками мощностью 150 ватт. Жители микрорайона такие позитивные перемены оценили – стало гораздо комфортней и светлее.

Светлее стало и на спуске от перекрестка ул. Северная Застава вдоль ул. Душенова, где уже установили 6 новых опор.

- Новые опоры, как и на ул. Адмирала Чабаненко, двухрожковые, оснащены энергосберегающими светильниками. Единственное отличие – высота. Здесь опоры девятиметровые, ширина самого кронштейна – два с половиной метра, поскольку осветить нужно участок побольше. В дальнейшем замена старых опор будет продолжена до перекрестка ул. Кирова - ул. Душенова. В конечном итоге у нас будет целая линейка, где система освещения полностью модернизирована. Напомню, что ранее работы были проведены на ул. Пикуля, Душенова, Ломоносова, Сгибнева, Корабельная, - отметил директор ГЦ ЖКХ Константин Ухарев.

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/15155-roboty-po-modernizacii-i-uvelicheniyu-protyazhennosti-ulichnogo-osvesheniya-prodolzhayutsya/

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