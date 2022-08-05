Молодожёны впереди! Мурманск готовится к фестивалю спорта «Гольфстрим»На южном побережье Мотовского залива Баренцева моря началась совместная поисковая экспедиция Северного флота и Русского географического общества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.08.22 15:20

Во флотской столице сегодня открыли новую спортивную площадку для занятий уличной гимнастикой

В последние годы в Североморске уделяется большое внимание строительству спортивных площадок, обеспечению доступности занятий спортом. Они появились не только в городе, но и в посёлках закрытого административного территориального образования.

Очередным таким объектом, в открытии которого приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, начальник Управления культуры Зоя Круглак, депутат Святослав Мордасов, заместитель директора ДЮСШ №1 Юрий Дронов, стал воркаут – спортивная площадка для занятий уличной гимнастикой.

Выступавшие поздравили североморцев с новым спортивным объектом, выразили благодарность тем, кто внёс свой вклад в его появление и строителям подрядной организации, возглавляемой индивидуальным предпринимателем Максимом Любимцевым.

Новая спортивная площадка появилась в Городском парке, рядом с тренажёрным комплексом в рамках программы «Инициативное бюджетирование». На этой спортплощадке можно будет заниматься североморцам всех возрастов. Мягкое резиновое покрытие делает её безопасной для детей. 

Данная спортплощадка появилась благодаря не только строителям, но и жителям флотской столицы, депутатам Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Святославу Мордасову, Евгению Затона и Константину Сафронову. Строительство и закупка оборудования обошлись в 3 миллиона 481 тысячу рублей. Из этих средств 2 миллиона выделило областное правительство, 527 тысяч муниципальный бюджет, 501 тысячу – спонсоры – депутаты Святослав Мордасов, Евгений Затона и Константин Сафронов и 452 тысячу собрали жители Североморска.

После официальной части открытия новой спортплощадки желающие, сделав разминку под руководством тренера фитнес-клуба Ольги Огнерубовой, приняли участие в мини-состязании. Победителям были вручены призы.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12640-v-gorodskom-parke-novaya-sportploshadka/

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стоимость жилья выросла на 48,9%, а зарплаты – почти на 5%. Как изменилась доступность жилья за два года – исследование hh.ru и Циан
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области работодатели стали в 1,5 раза чаще открывать вакансии для специалистов морской сферы-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 27 копеек, доллар окреп на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 11% увеличила выработку электроэнергии в июле-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Основной угрозой нацбезопасности РФ в мировом океане является курс США на доминирование и рост активности НАТО - морская доктрина России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как северянам по закону можно делить дни ежегодного отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика