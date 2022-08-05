Во флотской столице сегодня открыли новую спортивную площадку для занятий уличной гимнастикой

В последние годы в Североморске уделяется большое внимание строительству спортивных площадок, обеспечению доступности занятий спортом. Они появились не только в городе, но и в посёлках закрытого административного территориального образования.

Очередным таким объектом, в открытии которого приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, начальник Управления культуры Зоя Круглак, депутат Святослав Мордасов, заместитель директора ДЮСШ №1 Юрий Дронов, стал воркаут – спортивная площадка для занятий уличной гимнастикой.

Выступавшие поздравили североморцев с новым спортивным объектом, выразили благодарность тем, кто внёс свой вклад в его появление и строителям подрядной организации, возглавляемой индивидуальным предпринимателем Максимом Любимцевым.

Новая спортивная площадка появилась в Городском парке, рядом с тренажёрным комплексом в рамках программы «Инициативное бюджетирование». На этой спортплощадке можно будет заниматься североморцам всех возрастов. Мягкое резиновое покрытие делает её безопасной для детей.

Данная спортплощадка появилась благодаря не только строителям, но и жителям флотской столицы, депутатам Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Святославу Мордасову, Евгению Затона и Константину Сафронову. Строительство и закупка оборудования обошлись в 3 миллиона 481 тысячу рублей. Из этих средств 2 миллиона выделило областное правительство, 527 тысяч муниципальный бюджет, 501 тысячу – спонсоры – депутаты Святослав Мордасов, Евгений Затона и Константин Сафронов и 452 тысячу собрали жители Североморска.

После официальной части открытия новой спортплощадки желающие, сделав разминку под руководством тренера фитнес-клуба Ольги Огнерубовой, приняли участие в мини-состязании. Победителям были вручены призы.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12640-v-gorodskom-parke-novaya-sportploshadka/