Во флотской столице социальные и образовательные учреждения подключат к теплу

С 28 августа начнётся подача теплоносителя в социальные учреждения, а также учреждения культуры и образования ЗАТО Североморск. Об этом вчера шла речь на рабочей встрече с управляющими и подрядными организациями муниципалитета, которую провёл заместитель главы, председатель комитета по развитию городского хозяйства Руслан Кучерявый.

- Хочу обратить внимание, что некоторые объекты учреждений культуры и образования в Североморске и посёлках находятся в многоквартирных домах. Соответственно, теплоноситель должен быть подан в эти дома. Так заведена система, что нельзя отдельно подключить жилфонд и детский сад. Завтра с утра начинаем плотно работать по всем адресам, - отметил заместитель главы, председатель комитета по развитию городского хозяйства Руслан Кучерявый.

В Североморске завершается подготовка жилфонда к отопительному периоду. Практически все паспорта готовности подписаны, есть вопросы по некоторым домам, но в ближайшие дни они должны быть закрыты. В «МЭС» подтвердили, что на сегодняшний день технически готовы подать теплоноситель на любой объект.

Ямочный ремонт во дворах – ещё одна тема рабочего совещания. До 1 сентября управляющие компании должны его завершить. За срыв заявленных графиков предусмотрены штрафные санкции. Как и за нарушения правил благоустройства. За неделю муниципальные инспекторы выдали УК 15 требований в отношении 15 многоквартирных домов - по части из них срок исполнения заканчивается уже сегодня.

Также управляющим компаниям напомнили, что пора включать уличное освещение на придомовых территориях. Горожане жалуются на недостаточное количество света во дворе.