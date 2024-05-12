Во флотской столице состоялся товарищеский матч хоккейных команд

В Североморске на ледовой арене Северного флота состоялась товарищеская встреча между командой Северной военной хоккейной лиги «К-21» и Мурманского регионального отделения общества «Динамо».

В церемонии открытия матча принял участие командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов, который провёл символическое вбрасывание шайбы. Также в церемонии открытия принял участие капитан команды «Динамо» начальник Управления ФСБ России по Мурманской области генерал-майор Андрей Потоцкий и заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.

В составе команды «К-21» военнослужащие штаба и управления Северного флота, в команде «Динамо» представители Управления ФСБ России по Мурманской области, Пограничного Управления по Западному арктическому району, Главного управления МЧС России по Мурманской области и Управления МВД России по Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, игра прошла ярко и насыщено. Хоккеисты показали высокий уровень мастерства на льду. В упорной борьбе верх одержали хоккеисты команды «К-21». Матч закончились со счётом 7:1.

После матча командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов поблагодарил хоккеистов за интересную встречу и вручил капитанам команд традиционные пироги.

В перерывах между периодами матча перед хоккеистами и болельщиками выступили учащиеся школы фигурного катания из Североморска.

Для любителей хоккея на ледовой арене работала полевая кухня с горячим чаем и кашей.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12512691@egNews