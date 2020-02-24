Во флотской столице торжественно отметили День защитника Отечества

Вчера в главной базе Северного флота – Североморске на Приморской площади состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику Защитникам Советского Заполярья. Торжественное мероприятие прошло под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева, в нём приняли участие члены военного совета и военнослужащие гарнизона, врио главы муниципалитета Андрей Федулов и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев.

Праздничные мероприятия во флотской столице начались со строевой прогулки войск Североморского гарнизона. Под аккомпанемент военного оркестра военнослужащие с боевыми знамёнами прошли по центральной улице города - от Дома офицеров до Приморской площади.

Около памятника героям-североморцам состоялся митинг. Память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания, к мемориалу возложили цветы и венки.

Во всех гарнизонах Северного флота состоялись торжественные мероприятия посвященные празднованию Дня защитника Отечества. В береговых частях прошли построения с выносом боевых знамён. Командиры частей поздравили личный состав с праздником и поощрили лучших военнослужащих. На боевых кораблях и судах обеспечения флота помимо Андреевского и Государственного флагов были подняты флаги расцвечивания.

В городе-герое Мурманске, городе воинской славы Полярном, главной базе Северного флота Североморске, на Беломорской военно-морской базе в Северодвинске и в других гарнизонах флота состоялись строевые прогулки военнослужащих по главным улицам городов в сопровождении оркестров. Также воины-североморцы почтили память доблестных предшественников – защитников Заполярья возложением венков и цветов к воинским памятникам.

А вечером, в 21.00 в честь 23 февраля в Североморске и Мурманске прогремели праздничные салюты – по тридцать артиллерийских залпов.