Во флотской столице торжественно проводили в армию призывников

В Североморске в торжественной обстановке провожали юношей, призванных на действительную службу в ряды ВС Российской Федерации. Мероприятие прошло 17 октября в Центре досуга молодёжи.

Торжественные проводы призывников в ряды ВС РФ — это не только прощание с гражданской жизнью, но и начало нового, ответственного этапа. Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, в этот особенный день будущих солдат провожали не только родные и близкие, но и почётные гости. С напутственными словами к призывникам обратились военный комиссар Денис Петрик, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева и её заместитель Андрей Федосеев, управляющий делами администрации ЗАТО Роман Шамшутдинов, старший инспектор отдела кадров военного следственного управления СК РФ по СФ Станислав Кузьменко, начальник отделения планирования, подготовки, предназначения и учета мобилизационных ресурсов военкомата Мурманской области Олег Малахов, представители Североморского городского казачьего общества Александр Обертинский и Денис Зеленков. Они подчеркнули значимость воинской службы для каждого молодого человека, а также пожелали крепкого здоровья, успешной службы и скорейшего возвращения домой.

Творческим подарком для всех участников торжественного мероприятия стал концерт, который подготовили коллективы ДК «Строитель», Центра досуга молодёжи и вокального ансамбля «Прямая связь».

Фото (группа Центра досуга молодёжи): https://vk.com/cdm_cdm?z=photo-58224531_457301415%2Fwall-58224531_19039